Фанаты разглядели у Веры Брежневой шестой палец на ноге

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева опубликовала в Instagram серию фото, на которых продемонстрировала несколько разных нарядов. Казалось бы, подписчики просто обязаны обсуждать невероятные красоту и стиль любимицы. Вот только фолловеры звезды обратили внимание совсем на другое.

Бурное обсуждение фанатов вызвал снимок, на котором Вера Брежнева позирует в белом костюме в черную полоску и крошечном топе. На этом фото у знаменитости откуда-то появился… шестой палец. Об этом пишет «Утро.ру».

Instagram @ververa

Пользователи соцсети тут же принялись высказываться по поводу лишнего пальца на ножке Веры Брежневой. «Только я заметил, что на ноге шесть пальцев?!»; «Что с пальцами?! Снова фотошоп на пальцах ног? Их 5,5… И нет большого»; «Как и у Лободы. Видимо, шесть пальцев на ноге — это тренд года»; «Фотограф фотошопом с пальчиками на ноге намудрил», — написали фолловеры.