«Очнулся в морге»: лидера «ДДТ» Шевчука зверски избили в кафе уголовники

Из-за бурного нрава и пристрастия к алкоголю музыкант едва не лишился жизни в 1991 году. Тогда певец заканчивал работу над съемками в фильме «Духов день» и в финальный день он вместе с музыкантами ДДТ сыграл небольшой концерт, а также накрыл большой стол для всей команды.

После пиршества Юрий Шевчук с продюсером Сергеем Сельяновым поняли, что не добрали, и отправились искать добавки в одном из местных питейных заведений. Однако там отдыхали настоящие уголовники. Друг начал с ними спорить и первый получил. Шевчук же, по его словам, отбивался до последнего.

«Все полегли, а мы поняли, что не допили, и пошли искать добавки. В каком-то странном кафе сидели настоящие уголовники, а на столе у них сиротливо блестела бутылочка. Сережа начал спорить с ними, я понимал, к чему это приведет: он первый получил и лег сразу, а я отбивался на свою голову», — вспоминает Шевчук.

Позже музыканта нашел Андрей Муратов, родственник которого в то время работал в Первом мединституте. Он и привез Шевчука в медицинское учреждение, однако в то время оно было переполнено, поэтому артист попал в морг. «У меня шесть переломов, но все места в реанимации были заняты, поэтому меня поместили в морг», — говорит Шевчук.

Тем не менее эта история закончилась хорошо, но лечащий врач тогда сказал, что если бы лидер «ДДТ» получил еще один удар, мог проститься с жизнью. Позже его правда перевели из морга в реанимацию. По словам Шевчука, это было уникальное путешествие.