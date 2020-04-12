Через какие товары можно подцепить вирус в магазине

Эксперты Росконтроля рассказали, как не заболеть, сходив за продуктами.
Вероятность заразиться коронавирусом, покупая продукты, невелика, но она есть - так можно кратко резюмировать статью, выпущенную организацией Росконтроль в ответ на многочисленные вопросы. Люди интересовались, через какие продукты питания вирус может попасть в организм, как обрабатывать привычные продукты, стоит ли использовать специальные химические средства для их мытья.
Биологи пояснили, что нахождение вируса в самих продуктах питания практически исключено. Даже если это мясные продукты, все равно вирусу для жизни нужен живой носитель, а не кусок мяса или фарша. Тем более, мясо мы всегда подвергаем перед едой тепловой обработке.
Другое дело - поверхности продуктов, а также упаковка. Никто не может гарантировать, что один из покупателей, перебиравших яблоки или бутылки с кефиром, не был носителем коронавируса и не оставил его на поверхности предметов.
По словам научного консультатнта Андрея Мосова, подобные случаи не доказаны, но исключать их нельзя. Поэтому фрукты и овощи дома нужно тщательно мыть. Мыло или иные средства использовать ни к чему, достаточно обильного мытья водой. Хлебные изделия выбирать известных и крупных хлебзаводов, которые соблюдают строгий контроль за здоровьем сотрудников. Все принесенные из магазина упаковки лучше протирать антисептиком и, конечно, следить за чистотой своих рук.
Изначально вирус выживал на пластике до 72 часов, теперь срок сократился до 7 часов, но и этого достаточно, чтобы принести заразную упаковку домой.