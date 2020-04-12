Через какие товары можно подцепить вирус в магазине

Вероятность заразиться коронавирусом, покупая продукты, невелика, но она есть - так можно кратко резюмировать статью, выпущенную организацией Росконтроль в ответ на многочисленные вопросы. Люди интересовались, через какие продукты питания вирус может попасть в организм, как обрабатывать привычные продукты, стоит ли использовать специальные химические средства для их мытья.

Биологи пояснили, что нахождение вируса в самих продуктах питания практически исключено. Даже если это мясные продукты, все равно вирусу для жизни нужен живой носитель, а не кусок мяса или фарша. Тем более, мясо мы всегда подвергаем перед едой тепловой обработке.

Другое дело - поверхности продуктов, а также упаковка. Никто не может гарантировать, что один из покупателей, перебиравших яблоки или бутылки с кефиром, не был носителем коронавируса и не оставил его на поверхности предметов.

По словам научного консультатнта Андрея Мосова, подобные случаи не доказаны, но исключать их нельзя. Поэтому фрукты и овощи дома нужно тщательно мыть. Мыло или иные средства использовать ни к чему, достаточно обильного мытья водой. Хлебные изделия выбирать известных и крупных хлебзаводов, которые соблюдают строгий контроль за здоровьем сотрудников. Все принесенные из магазина упаковки лучше протирать антисептиком и, конечно, следить за чистотой своих рук.