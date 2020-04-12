Звезда «Мажора» и «Бывших» рассмешила поклонников своим видом на самоизоляции

Актриса Любовь Аксенова показала разницу между представлениями о карантине и реальностью, сообщает Пятый канал.
Актриса Любовь Аксенова, известная по ролям в сериалах «Мажор» и «Бывшие», показала разницу между ожиданиями от самоизоляции и реальностью. Смешной пост она опубликовала на своей странице в Instagram.
«Самоизоляция. Что предполагалось / что получилось», — подписала Аксенова два фото.
На первом она запечатлена нежащейся в ванне на фоне красиво обставленной спальни. На втором снимке актриса сидит завернутой в плед, с маской на лице, пультом от телевизора в руке и тарелкой с пирожным.
Судя по комментариям, подписчики Аксеновой сочли ее наблюдение довольно точным. На юмористический пост отреагировали как простые люди, так и звезды. Смеющиеся смайлики оставили актрисы Светлана Ходченкова, Юлия Тополинская (снималась в клипах «Ленинграда») и другие знаменитости.