Звезда «Мажора» и «Бывших» рассмешила поклонников своим видом на самоизоляции

Актриса Любовь Аксенова, известная по ролям в сериалах «Мажор» и «Бывшие», показала разницу между ожиданиями от самоизоляции и реальностью. Смешной пост она опубликовала на своей странице в Instagram.

«Самоизоляция. Что предполагалось / что получилось», — подписала Аксенова два фото.

На первом она запечатлена нежащейся в ванне на фоне красиво обставленной спальни. На втором снимке актриса сидит завернутой в плед, с маской на лице, пультом от телевизора в руке и тарелкой с пирожным.

Instagram @im_lyubovaksenova