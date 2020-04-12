Поет вся Эстония: новое творение рэпера Nublu про карантин и круассаны взорвала Сеть

Новая песня «Круассаны», выпущенная вчера Nublu, вероятно, отражает мысли многих людей, кто уже несколько недель сидит дома. В песне отражены все проблемы коронавирусной эпохи: паника, скупка гречки и туалетной бумаги, домашнее обжорство, закрытые торговые центры...

Все это может звучать довольно мрачно, но в не в песне. Захватывающий танцевальный ритм, смешные сценки - все это настоящая история современного человека, предпочитающего круассаны. Nublu отмечает, что клип создавался в нечеловеческих условиях и на минимальные деньги.