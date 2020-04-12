Названа опасность антисептиков и мыла во время эпидемии

Эксперты в области здоровья предупредили о нежелательных последствиях частого мытья рук и обработки их антисептическими гелями. Превышая количество этих процедур, можно сильно навредить коже.

«Антисептиком надо пользоваться, если вы в общественных местах. Если дома, то обычным мылом, и не мыть руки каждые пять минут. Вы дома, поэтому ничего такого нет», — рассказала Людмила Смирнова, доцент кафедры кожных и венерических болезней имени В. А. Рахманова Первого МГМУ имени И. М. Сеченова.