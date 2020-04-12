Сделано официальное заявление о состоянии госпитализированной Бабкиной

По словам представителя артистки, динамика ее состояния в настоящее время положительная. Он выразил надежду, что с исполнительницей все будет хорошо, передает РИА Новости.

Ранее представитель артистки, пресс-атташе театра "Русская песня" Александр Велор сообщил, что Надежда Бабкина находится в больнице с пневмонией. Звезду проверили на коронавирус. К счастью, COVID-19 у нее не обнаружен. Он отмечал, что состояние певицы стабильное.