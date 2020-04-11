Экс-супруге Джонни Деппа грозит тюрьма за фальсификации, клевету и драки

Депп утверждает, что в 2016 году Эмбер Херд нарисовала синяки перед походом в суд, чтобы актёру было запрещено к ней приближаться: в то время суд удовлетворил просьбу актрисы.

Помимо этого издание сообщает, что адвокат Джонни планировал вызвать в суд Джеймса Франко. Согласно видеозаписям камер, он встречался с Херд и до, и после ее похода в суд.

Это не единственные показания актрисы, которые ставятся под сомнение.

Херд заявляла, что бывший супруг избил ее перед съемками в шоу Джеймса Кордена в декабре 2015 года. В свою очередь, стилист Херда Саманта Макмиллен, которая работала с ней на шоу, утверждает, что у Херд не присутствовало никаких признаков избиения, синяков и других травм: ни на лице, ни на теле.

Фальсификация доказательств с целью обвинить кого-либо в преступлении – нарушение закона. По закону Калифорнии наказание может получить и тот, кто только готовился предоставить поддельные улики в качестве достоверных.