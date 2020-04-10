У Бориса Корчевникова нашли коронавирус

В Сети обнародованы данные о том, что Корчевников инфицирован COVID-19. Очевидны утверждают, что буквально недавно ведущий удивил общественность, когда приехал на мероприятия, связанные с работой, при этом внушая окружающим тревогу своим внешним видом.

Самые неутешительные прогнозы в итоге оказались правдивыми, пишет Telegram-канал «Baza». Осведомленные источники сообщили, что специалисты поставили Корчевникова в известность о диагнозе по телефону. После этого представитель шоу-бизнеса уехал со съемок.

Стоит отметить, что есть и положительные новости о состоянии здоровья Корчевникова. В СМИ пишут, что ведущий переносит заболевание довольно легко. По этой причине Борис сейчас находится в своем доме в Москве.

Некоторые новостные ресурсы пишут, что Корчевников контактировал с большим количеством людей, которых теперь должны отправить на карантин. При этом точный список коллег ведущего, входящих в группу риска, не приводится.