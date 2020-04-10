Женщина каждый день надевала новое платье во время изоляции и прославилась

В своих публикациях 32-летняя Люси Роджерс (Lucy Rogers) позирует в квартире в разных нарядных платьях. Так, на одном фото она запечатлена в черном платье в пол, лежа на диване с ноутбуком. На другом снимке — сидит в ванной в синем платье с бантом, а на третьем изображении женщина занимается спортом в изумрудном наряде с цветочным принтом.