Женщина каждый день надевала новое платье во время изоляции и прославилась

Жительница Нью-Йорка каждый день надевала новый вечерний наряд во время работы из дома, находясь на карантине из-за пандемии коронавируса, и прославилась в сети. На снимки, опубликованные в ее Instagram-аккаунте, обратили внимание крупные британские таблоиды, в том числе Metro_ передает Lenta.
В своих публикациях 32-летняя Люси Роджерс (Lucy Rogers) позирует в квартире в разных нарядных платьях. Так, на одном фото она запечатлена в черном платье в пол, лежа на диване с ноутбуком. На другом снимке — сидит в ванной в синем платье с бантом, а на третьем изображении женщина занимается спортом в изумрудном наряде с цветочным принтом.
Американка призналась, что создала страницу в социальной сети, чтобы развлечь себя в самоизоляции. По ее словам, она арендует наряды и ежедневно делится новыми фото со своими подписчиками. «Мне писали сообщения люди, работающие в отделении скорой помощи, утверждая, что ежедневно заходят в Instagram, чтобы посмотреть на платья», — поделилась Роджерс.