Лобода о разводе Джигана и Оксаны Самойловой: «Бедный мальчик, жалко его семью»

Затронули Светлана и Алена и одну из самых обсуждаемых на сегодняшний день в интернете тем — громкий развод Джигана и матери его четверых детей Оксаны Самойловой. Лобода призналась, что с грустью следит за развитием этой истории, а также пожелала рэперу поскорее побороть свои зависимости:

Джиган — бедный мальчик, очень жалко его семью. Я была сильно удивлена этой истории. Мы часто пересекались, он казался парнем, который всегда настроен на музыку и карьеру. То, что произошло сейчас, — дикость. Это страшно. У них четверо детей. Можно только посочувствовать и пожелать ему выздоровления, послать тепло этим людям.

В разговоре с Аленой Жигаловой звезда обсудила и свою семью. Лобода рассказала, что не показывает лицо младшей дочери Тильды, потому что они еще слишком маленькая, а также призналась, что в будущем мечтает родить сына:

У меня есть определенные суеверия, организм молодой, незащищенный, у них своя аура, поэтому детки известных людей должны оставаться в тени своих родителей, по крайней мере первое время. Потом у них будет свой путь, они окрепнут, все смогут на них посмотреть.

Конечно, хочется еще парня, пацана. Может, даже не одного. Я не исключаю, что нарожаю еще деток. Я считаю, что это лучшее, что остается после нас.

Светлана также рассказала, как проводит время на самоизоляции. День Лободы и ее дочерей начинается с вкусного завтрака, приготовленного няней. Потом каждый отправляется по своим делам — старшая дочь занимается гимнастикой и уроками, младшая играет, а сама Светлана занимается спортом и работает над новыми проектами.