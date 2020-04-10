Легендарный паб в старом Таллинне закрылся спустя 22 года

Известный таллиннский паб Karja Kelder, почти 22 года отработавший в эстонской столице в подвальном помещении по адресу: Вяйке-Карья, 1, закрыл для посетителей свои двери. Заведение славилось недорогой и вкусной кухней и напитками.
Различные ограничения, в том числе и на продажу спиртного, явно не способствуют развитию бизнеса, тем более в Старом городе, где арендная плата за помещения в разы выше, чем в спальных районах города. Кризис, вызванный коронавирусом, тоже внес свою лепту в то, что паб пришлось закрыть.
По словам очевидцев, из здания уже вынесли всю мебель и новую не заносили. Также заведение обещали открыть 1 апреля, но он так и осталось закрытым. На странице паба в Facebook больше нет никакой информации. Если паб и продолжит свое существование, то точно в другом месте.
Всего одному владельцу сети Vana Villem принадлежат 4 паба в центре города, два из них в Старом городе сейчас закрыты на время чрезвычайного положения, а заведение на Тартуском шоссе открыто, четвертый закрылся.