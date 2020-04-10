Легендарный паб в старом Таллинне закрылся спустя 22 года

Различные ограничения, в том числе и на продажу спиртного, явно не способствуют развитию бизнеса, тем более в Старом городе, где арендная плата за помещения в разы выше, чем в спальных районах города. Кризис, вызванный коронавирусом, тоже внес свою лепту в то, что паб пришлось закрыть.

По словам очевидцев, из здания уже вынесли всю мебель и новую не заносили. Также заведение обещали открыть 1 апреля, но он так и осталось закрытым. На странице паба в Facebook больше нет никакой информации. Если паб и продолжит свое существование, то точно в другом месте.

ФОТО: Karja Kelder