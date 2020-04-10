Пять имен, которые носят по-настоящему умные люди

Не всем известно, что имя определяет характер и судьбу человека. Вместе с наречением ребенок обретает ангела-хранителя и контуры предстоящего жизненного пути. Среди качеств, которые каждый человек желает для своего дитя, на первом месте стоит ум. Какие же имена бывают у обладателей такого дара? Пишет Blackpantera.ru.

ВЛАДИМИР

Само значение этого имени — «владеющий миром», говорит об особых качествах его обладателя. Владимир уверен в себе и не терпит возражений, он горд и трудолюбив, любая работа ему по плечу; способен в учебе.

Владимир Высоцкий за рулем своего знаменитого (единственного в Москве в те годы) Mercedes Benz. ФОТО: Internet

Часто мужчины с таким именем находятся на руководящих постах, но путь к высокой должности для них долог и труден. Преодолевают Володи его со свойственным для них упорством. С виду строгие, внутри они очень добры. В любви и семье они диктаторы, но однолюбы; спутница жизни Владимира должна быть верной, мягкой и покладистой.

НИКОЛАЙ

Хитрый и эрудированный Николай мыслит быстро и нестандартно. Его решения поражают оригинальностью, граничащей с гениальностью. Профессии носитель этого имени предпочитает связанные с техникой и точными науками. В отношениях и семье Коле несвойственна стабильность, но он от этого не страдает.

ЕЛЕНА

Девушки с этим именем милы, нежны и добры, однако, за прекрасной внешностью скрывается твердый внутренний стержень. Лена трудолюбива, все в жизни ей стоит больших усилий, но она упорно добивается своего. К людям Елена приветлива и добра, но прекрасно разбирается в них и избавляется от недостойных. Она прекрасно осведомлена в финансовых вопросах.

Свою жизнь Лена планирует с детства; женщины этого имени безупречные жены и замечательные матери.

АННА

Аннушка — прирожденная карьеристка, она смела и быстра в решениях и действиях, при этом они точны и продуманы. Жизнь Анны наполнена неожиданностями и препятствиями, которые она преодолевает легко, с присущим ей авантюризмом. Она находчива и креативна.

Анюта — прекрасная хозяйка, ее дом чист, уютен и гостеприимен; она любит готовить и рукодельничать. Анна проста и располагает к общению, многочисленные подруги прислушиваются к ее разумным советам. Жена Аня любящая и преданная, но предпочитает все контролировать лично.

МАРИЯ

Женщины, которых назвали так, мудры, целеустремленны и знают глубинный смысл происходящих событий. Порою Марию одолевает неуверенность в себе, но она умеет это скрывать.