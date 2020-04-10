«Мы вот кайфуем»: Рэпер St1m рассказал подписчикам, как проходит его самоизоляция в Таллинне

Известный рэп-исполнитель Никита Легостев (St1m) родился в Тольятти (Россия), он уже целых 14 лет живет в Таллинне, но не все его поклонники в курсе этого. У артиста здесь не только любимая и творческая музыкальная работа, но и самая любимая семья - жена и сын, с которыми он проводит каждую минуту свободного времени.
Карантин стал отличным поводом посвятить семье и музыке еще больше времени, чем прежде.
«Как у вас дела с вашими вторыми половинками на карантине? Вижу много постов о том, что увеличивается число разводов и бла бла бла», — спросил рэпер у своих подписчиков.
«Мы вот кайфуем: делаем с сыном по очереди уроки (орем, конечно), Катя занимается фитнесом и йогой (я на фоне пью винишко и танцую), потом пьём винишко и танцуем вместе, смотрим кино, я готовлю всякие ништяки ну и само собой, пишу и записываю трек на семнашку. Хоть сосредоточиться и тяжело, когда на фоне из одной комнаты Роберт верещит в микрофон во время катки в Фортанайт, а из другой Катя электронную музыку фигачит», — объяснил Легостев.