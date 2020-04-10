Какой антисептик и почему наиболее опасен для вирусов?

Чтобы антисептик был эффективным против вирусов, он должен содержать этанол. Он повреждает вирусную частицу — и вирус не может размножаться.
Этанол обладает более сильной и широкой вирулицидной активностью по сравнению с другими типами спиртов. Спектр вирулицидной активности этанола — 95 процентов, он охватывает большинство клинически значимых вирусов.
Для борьбы с новым коронавирусом ВОЗ рекомендует использовать 2 типа антисептиков на основе спирта, которые содержат 75 процентовпропанола или 80 процентов этанола. Эти рекомендации подтвердили недавние исследования немецких и швейцарских биологов, сообщает yandex.ru.