Воссоединившиеся Нюша и Егор Крид дали откровенное интервью

Когда Нюша и Егор Крид встречались, артистка была на пике популярности. А вот ее возлюбленного мало кто знал, о славе он мог только мечтать. Общаясь с поклонниками по видеосвязи в соцсети, Егор признался, что ревновал Нюшу к успеху и популярности.

Певец не стал скрывать, что чувствовал себя очень неуверенным, особенно на фоне удачливой подружки. «Однажды в США мы просто стояли на площади и орали друг на друга, поскольку я приревновал Ню к какому-то официанту. Это было так глупо...» – сказал популярный рэпер.

Егор Крид подчеркнул, что они с Нюшей мало виделись. Артистка часто гастролировала, что не способствовало укреплению отношений. «Извини меня за всю эту ревность», – попросил прощения исполнитель.

Влюбленным не удалось сохранить отношения. Когда Нюша предложила Егору расстаться, для него это стало потрясением. Боль и обида вылились в песню «Берегу», которую он посвятил бывшей девушке. «После нашего расставания я поехал к друзьям, рыдал часа два. Сквозь слезы записывал эту песню», – вспомнил Крид.

Певец заверил, что тот роман был смыслом его жизни. Рэпер назвал это больным опытом. Экс-влюбленные долго не общались. Егор не скрывал обиды на Нюшу. За годы, которые прошли с тех пор, певица успела выйти замуж и родить дочь Симбу, а рэпер побывал главным героем в шоу «Холостяк», поработал в лейбле Тимати и прославился.