Яд в сковородке: названы самые опасные масла для жарки

По результатам исследования, опубликованного изданием Health.news, наибольшую опасность при жарке представляют льняное и подсолнечное масла. У этих видов масел наблюдается самая низкая температура задымления — в районе 170 градусов по Цельсию. Даже при медленном обжаривании они выделяют вредные вещества и канцерогены.

Отдельно отмечается, что нерафинированные масла настоятельно не рекомендуется использовать при обжарке. Лучшим решением станет их использование при приготовлении холодных блюд.