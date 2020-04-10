Яд в сковородке: названы самые опасные масла для жарки

Эти виды масел даже при медленной обжарке могут стать причиной развития онкологических заболеваний, пишет u24.ru.
По результатам исследования, опубликованного изданием Health.news, наибольшую опасность при жарке представляют льняное и подсолнечное масла. У этих видов масел наблюдается самая низкая температура задымления — в районе 170 градусов по Цельсию. Даже при медленном обжаривании они выделяют вредные вещества и канцерогены.
Отдельно отмечается, что нерафинированные масла настоятельно не рекомендуется использовать при обжарке. Лучшим решением станет их использование при приготовлении холодных блюд.
Самым здоровым видом растительного масла считается оливковое. Всё дело в его относительно высокой температуре кипения — она составляет 240 градусов по Цельсию. Стоит отметить, что даже достигая ее, масло не дымит, не подгорает и не брызгается. Оливковое масло также содержит мононенасыщенные жирные кислоты омега-9, которые абсолютно безвредны для организма.