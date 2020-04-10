ВИДЕО ⟩ Учитель физкультуры из Ласнамяэской русской гимназии высказался о дистанционном обучении

Когда в стране только объявили о чрезвычайном положении и переходе школ на дистанционное обучение, больше всего вопросов появилось к учителям физкультуры. Как же они будут проводить эти уроки? Как дети будут выполнять задания? Сергей Рябышкин рассказывает о своих впечатлениях от дистанционного обучения и показывает, как проводит уроки физкультуры для учеников разных классов в Youtube в это время.

«С одной стороны, выход на карантин был радостью для учителей физкультуры, с другой, наоборот, - трагедией. Вроде бы это тот урок, на который будут все забивать, сидя дома. С другой стороны, нужно объяснить ученикам словами то, что на уроке, ты, как правило, демонстрируешь за пару минут.

Выбор был сделан в пользу онлайн-уроков. И ученикам легче, и ребенка оттянуть можно от учебников, компьютера и дать ему возможность попрыгать над соседями. Главное, чтобы дети смотрели трансляцию не как мультфильм, а выполняли упражнения с учителем. Поскольку связь односторонняя, то, возможно, некоторые вопросы, которые ученики могли бы задать, не задаются в чате.

Пробовал приглашать на урок гостей, например, Юлию Паршину. Сейчас этот процесс упростился. Не нужно никуда ехать гостю, ему достаточно записать видео или созвониться по скайпу со мной. Приглашенный гость на уроке даже разбавляет обстановку одиночества, дети видят, что они могут общаться друг с другом так же, как и делали до самоизоляции, только теперь виртуально. Нужно понимать, что во время самоизоляции не останавливается», - рассказал порталу Limon.ee Сергей Рябышкин.