ИНТЕРВЬЮ ⟩ Мать таллиннской школьницы о дистанционном обучении: «Родители не готовы проводить с ребенком все время»

Сталкивались ли вы раньше с дистанционным обучением? Сложно ли было перейти на новую систему?

Дочка учится в эстонской школе, четвертый класс. Дистанционное обучение у нас проводилось с первого класса, одна неделя в году, как раз в марте обычно. Я как-то, говорила, что наши товарищи заранее подготовились... В первом классе, помню, было очень тяжело, а потом вроде бы привыкли. Но дочь все равно говорит, что ей так учиться сложнее. Хотелось бы, чтобы кто-то объяснял, что нужно делать, а не просто самостоятельно выполнять задания. Хочет обратно в школу.

Тут ведь какое дело. Может быть, если бы мне было 25, я бы как-то разобралась в этой системе. Пришлось обращаться к старшему сыну, чтобы он помог установить все эти программы, Zoom и так далее. Мы к e-kool уже привыкли, а вот с остальным сложно.

Провела ли школа какую-то подготовительную работу? Вам объяснили, что теперь требуется от учеников и их родителей?

Да-да, были письма, много писем и в них все очень подробно объяснялось. В этом смысле они молодцы. Я вообще считаю, что контакт со школой и учителями очень важен. К сожалению, из-за языкового барьера с учителями я общаться не могу, они только по-эстонски говорят, но мы как-то справляемся.

Говоря о себе, способны ли вы как родитель оказать ребенку необходимую помощь в обучении?

Сейчас на плечи родителей легли дополнительные обязанности, но ввиду нынешней чрезвычайной ситуации, думаю, все относятся к этому с пониманием. Та же проверка домашних работ. Ее нужно сфотографировать и отправить учителю... Но это ваш ребенок, а не ребенок школы! От вас зависит то, будет ли он успевать по программе.

Некоторые учителя, кстати, записывают для нас видео, это очень удобно. С другой стороны, в нашем случае проблема заключается в том, что дочь уже думает по-эстонски. И если мы как-то можем ей объяснить это на русском языке, ей все же хочется, чтобы кто-то объяснил это по-эстонски. А это значит, что нужны репетиторы. Откуда на них взять деньги? Вот именно. Приходится идти и работать.

Проблема еще заключается в том, что в нашем случае, например, нет учебника по математике. Большую часть всего им объясняют в классе, домашние задания публикуются в системе. И, даже зная принципы того же деления... Тут ведь как, родитель — не учитель. Даже если мы что-то знаем, мы не всегда можем это доступно объяснить ребенку. Да и не помним мы всего, и это нормально. Абсолютно нормально.

В чем сейчас заключается ваша помощь ребенку?