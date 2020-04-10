ИНТЕРВЬЮ ⟩ Мать таллиннской школьницы о дистанционном обучении: «Родители не готовы проводить с ребенком все время»
Редакция Limon.ee пообщалась с читательницей Юлией и обсудила особенно актуальные для всех родителей эстонских школьников вопросы, касающиеся дистанционного обучения.
Сталкивались ли вы раньше с дистанционным обучением? Сложно ли было перейти на новую систему?
Дочка учится в эстонской школе, четвертый класс. Дистанционное обучение у нас проводилось с первого класса, одна неделя в году, как раз в марте обычно. Я как-то, говорила, что наши товарищи заранее подготовились... В первом классе, помню, было очень тяжело, а потом вроде бы привыкли. Но дочь все равно говорит, что ей так учиться сложнее. Хотелось бы, чтобы кто-то объяснял, что нужно делать, а не просто самостоятельно выполнять задания. Хочет обратно в школу.
Тут ведь какое дело. Может быть, если бы мне было 25, я бы как-то разобралась в этой системе. Пришлось обращаться к старшему сыну, чтобы он помог установить все эти программы, Zoom и так далее. Мы к e-kool уже привыкли, а вот с остальным сложно.
Провела ли школа какую-то подготовительную работу? Вам объяснили, что теперь требуется от учеников и их родителей?
Да-да, были письма, много писем и в них все очень подробно объяснялось. В этом смысле они молодцы. Я вообще считаю, что контакт со школой и учителями очень важен. К сожалению, из-за языкового барьера с учителями я общаться не могу, они только по-эстонски говорят, но мы как-то справляемся.
Говоря о себе, способны ли вы как родитель оказать ребенку необходимую помощь в обучении?
Сейчас на плечи родителей легли дополнительные обязанности, но ввиду нынешней чрезвычайной ситуации, думаю, все относятся к этому с пониманием. Та же проверка домашних работ. Ее нужно сфотографировать и отправить учителю... Но это ваш ребенок, а не ребенок школы! От вас зависит то, будет ли он успевать по программе.
Некоторые учителя, кстати, записывают для нас видео, это очень удобно. С другой стороны, в нашем случае проблема заключается в том, что дочь уже думает по-эстонски. И если мы как-то можем ей объяснить это на русском языке, ей все же хочется, чтобы кто-то объяснил это по-эстонски. А это значит, что нужны репетиторы. Откуда на них взять деньги? Вот именно. Приходится идти и работать.
Проблема еще заключается в том, что в нашем случае, например, нет учебника по математике. Большую часть всего им объясняют в классе, домашние задания публикуются в системе. И, даже зная принципы того же деления... Тут ведь как, родитель — не учитель. Даже если мы что-то знаем, мы не всегда можем это доступно объяснить ребенку. Да и не помним мы всего, и это нормально. Абсолютно нормально.
В чем сейчас заключается ваша помощь ребенку?
Наверное скорее в поддержке. Помочь организовать учебный процесс, поддержать, провести вместе время. Как ведь сейчас происходит? Чтобы ребенок не бездельничал, мы его... во все тяжкие. В 11-12 лет они загружены пуще взрослых. Я знаю случаи, когда ребенку так просто срывали психику. Почти у всех — кружки по интересам, у большинства их два и больше. Бесконечные репетиторы, почти по каждому предмету. У ребенка нет времени отдохнуть, провести время с родителями. Сейчас положение дел изменилось, и некоторые родители вдруг обнаружили, что у них дома есть ребенок, которым надо заниматься самостоятельно. А заниматься чем? Хорошо, полчаса, а дальше? Всё, они друг другу приелись.
Смотрю по своей дочери, они ведь сейчас ходят на кружки, но с этими детьми за пределами секции не общаются. Помимо школы, нет какого-то сформированного, постоянного круга общения. А тут ребенок остается наедине со взрослыми. От некоторых слышу: «Ой, надо со своей погулять», и это все таким страдальческим тоном. Погода на улице хорошая стоит, а по лицу видно, что родителю это в тягость. Родители сейчас не не готовы проводить все время со своими детьми. Люди настолько привыкли жить своей жизнью: поработала, пришла домой, приготовила поесть... Потом проверить уроки, наорать, потому что она сама не догоняет, не понимает изменившуюся программу.
По вашему мнению, ввиду сложившейся ситуации, относятся ли учителя лояльнее к успеваемости учеников?
У нас очень лояльно относятся и, я думаю, это абсолютно оправдано. Они не ставят оценку, если задание выполнено неправильно. А в дальнейшем, когда возобновится нормальный учебный процесс, думаю, следует придерживаться того же. Даже, может быть, обязаны. К тому, что случилось, никто не был готов и детям понадобится время на то, чтобы наверстать упущенное. В сложившейся ситуации, мне кажется, все мы должны входить в положение друг друга. Сейчас все должны сотрудничать, и все свои амбиции на время отложить, чтобы помочь ребенку.
Скоро учебный год завершится, последуют длинные каникулы. Как вы думаете, останется ли привычка помогать ребенку с учебой или в сентябре все вернется на круги своя?
Я планирую продолжать в том же духе. Эта ситуация показала, что она нуждается в нашей помощи и сама не всегда справляется, поэтому со своей стороны мы будем делать все для того, чтобы это стало у нас традицией.