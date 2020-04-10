Игоря Николаева выписали из больницы в Коммунарке. Он дал совет всем выздоравливающим: не надо бодриться

Певец Игорь Николаев сообщил в соцсети Instagram, что выздоровел после пневмонии, и выразил благодарность коллективу больницы в Коммунарке, который работает, "не снимая защитных костюмов, очков и масок весь день и бессонную ночь".

— Пневмония отступила, я дома, но хочу сказать всем, кто в такой же ситуации: не надо бодриться и думать, что вы полностью здоровы и прямо супермены, возвращайтесь в нормальную жизнь аккуратно и постепенно! — написал он в соцсети.