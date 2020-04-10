Игоря Николаева выписали из больницы в Коммунарке. Он дал совет всем выздоравливающим: не надо бодриться

Певец и композитор также призвал всех, кто вылечился от похожего недуга, быть аккуратными.
Певец Игорь Николаев сообщил в соцсети Instagram, что выздоровел после пневмонии, и выразил благодарность коллективу больницы в Коммунарке, который работает, "не снимая защитных костюмов, очков и масок весь день и бессонную ночь".
— Пневмония отступила, я дома, но хочу сказать всем, кто в такой же ситуации: не надо бодриться и думать, что вы полностью здоровы и прямо супермены, возвращайтесь в нормальную жизнь аккуратно и постепенно! — написал он в соцсети.
Как сообщал Life.ru, Игоря Николаева доставили с подозрением на коронавирус в инфекционную больницу в Коммунарке вечером 26 марта. Диагноз у него не подтвердился, однако СМИ писали, что он всё равно нуждается в помощи медиков из-за очаговой пневмонии.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО МОИМ ВРАЧАМ Валерию Самойленко, Малику Мустафаеву, Алексею Зеленскому, а также дежурным врачам, медсёстрам, службам доставки еды и уборки палаты, всему коллективу больницы в Коммунарке, кто свою 24-х часовую смену работает, не снимая защитных костюмов, очков и масок весь день и бессонную ночь! ПНЕВМОНИЯ отступила, я дома, но хочу сказать всем, кто в такой же ситуации - не надо бодриться и думать, что вы полностью здоровы и прямо супермены, возвращайтесь в нормальную жизнь аккуратно и постепенно! БЕРЕГИТЕ СЕБЯ! ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ! #игорьниколаев