Пт, 10.04.2020
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Облизывали руки и трогали продукты: полиция задержала двух мужчин за странное поведение

Turvakaamerad jäädvustasid Lanchashire'i krahvkonnas Morecambe'i linna Sainsbury'si poes kahe mehe ebanormaalse tegevuse.

ФОТО: SWNS/ScanPix

В Британии полиция арестовала двух мужчин, которые облизывали руки в продуктовом магазине, а затем дотрагивались до еды и дверных ручек, передает Mirror.

Камеры безопасности зафиксировали двух мужчин в магазине в Сэйнсбери, графство Ланшишир. Мужчины бродили по магазину, облизывали руки, а затем дотрагивались до мясных продуктов, свежих продуктов и дверных ручек.

После инцидента персоналу пришлось закрыть магазин для санитарной обработки, а продукты, которых успели коснуться мужчины, были списаны. 

Инспектор Джеймс Мартин сказал, что такое поведение — настоящий позор в свете коронавирусного кризиса:

Мне непонятно, как кто-то может подумать, что такое поведение может быть уместным или смешным даже в обычное время!

Оба мужчины уже арестованы.

В настоящее время неясно, почему они вели себя таким образом и могли ли они быть заражены коронавирусом.

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