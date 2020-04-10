Облизывали руки и трогали продукты: полиция задержала двух мужчин за странное поведение

Камеры безопасности зафиксировали двух мужчин в магазине в Сэйнсбери, графство Ланшишир. Мужчины бродили по магазину, облизывали руки, а затем дотрагивались до мясных продуктов, свежих продуктов и дверных ручек.

После инцидента персоналу пришлось закрыть магазин для санитарной обработки, а продукты, которых успели коснуться мужчины, были списаны.

Инспектор Джеймс Мартин сказал, что такое поведение — настоящий позор в свете коронавирусного кризиса:

Мне непонятно, как кто-то может подумать, что такое поведение может быть уместным или смешным даже в обычное время!

Оба мужчины уже арестованы.