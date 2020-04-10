Влюбленных медиков засняли в один из самых тяжелых моментов, и фото стало символом борьбы для многих

Этот трогательный снимок показал еще одну проблему, с которой столкнулись врачи по всему миру, пишет Лайф.
В последнее время в Сети появляется всё больше и больше новостей о том, на какие жертвы приходится идти медикам во время борьбы с коронавирусом. Они устают на сменах, живут отдельно от своих семей, теряют любимых и многое другое, но теперь этот список пополнился. Офицер Службы по охране лесов Индии Судха Рамен опубликовала в Twitter фото, за которым скрывался глубокий посыл, пишет India Today.
Снимок офицер подписала так: «Эти парень и девушка днями и ночами борются с коронавирусом, но прикасаться к друг другу могут лишь в защитных костюмах. Они заслужили наши аплодисменты и благодарность!» Трогательное фото быстро разошлось по соцсети, вызвав небывалый отклик у пользователей.