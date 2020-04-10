Василиса Володина отказалась от съемок «Давай поженимся!»

Василиса Володина временно не будет работать над новыми выпусками «Давай поженимся!». Астролог боится заразиться коронавирусом, поэтому решила полностью самоизолироваться дома вместе с членами семьи, пишет «СтарХит».
В Москве стартовали съемки новых выпусков программы «Давай поженимся!». Работа проходила с соблюдением повышенных мер безопасности: в студии отсутствовали зрители, а всем присутствующим измеряли температуру.
У Василисы Володиной на шоу важная миссия: она рассказывает о совместимости пар после изучения их гороскопов. Сейчас она считается самым известным астрологом России, а консультация звезды стоит около 300 тысяч рублей (примерно 3 700 евро).
А вот Гузеева решила не отказываться от работы. Она все так же будет приезжать в студию Первого канала, чтобы знакомить будущих супругов. Роза Сябитова тоже не захотела уходить на полную самоизоляцию. По мнению ведущих, сейчас им особенно важно появляться на экранах. «Да, снимаем не в полном составе. Несмотря на обстоятельства, шоу должно продолжаться», — подчеркнула Сябитова.