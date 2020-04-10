Василиса Володина отказалась от съемок «Давай поженимся!»

Как оказалось, поклонники проекта не увидят в очередных выпусках Василису Володину. Астролог заранее предупредила продюсеров, что не приедет в студию, поскольку боится заразиться коронавирусом. «Мы с Розой работаем вдвоем. Василиса решила для себя, что ее жизнь, жизнь близких ей дороже. Она, наверное, молодец и правильно поступила», — рассказала Лариса Гузеева.

У Василисы Володиной на шоу важная миссия: она рассказывает о совместимости пар после изучения их гороскопов. Сейчас она считается самым известным астрологом России, а консультация звезды стоит около 300 тысяч рублей (примерно 3 700 евро).

А вот Гузеева решила не отказываться от работы. Она все так же будет приезжать в студию Первого канала, чтобы знакомить будущих супругов. Роза Сябитова тоже не захотела уходить на полную самоизоляцию. По мнению ведущих, сейчас им особенно важно появляться на экранах. «Да, снимаем не в полном составе. Несмотря на обстоятельства, шоу должно продолжаться», — подчеркнула Сябитова.