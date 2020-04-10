Доктор Мясников предсказал появление коронавируса у половины жителей Земли

Мясников подчеркнул, что инфекция не потеряет своего значения до того момента, пока ее не перенесет 60 процентов населения планеты. По его словам, ограничительные меры вводятся как раз для того, чтобы не допустить взрывного роста распространения болезни и увеличения уровня смертности, пишет lenta.ru.

Кроме того, врач сказал, что не видит опасности в том, что человек в одиночестве будет выходить на улицу, чтобы подышать свежим воздухом, но ситуация становится серьезнее, когда люди собираются компаниями даже по два-три человека. Он предположил, что карантин в России не станут продлевать после 1 мая, потому что его последствия могут стать более разрушительными, чем последствия самого вируса.