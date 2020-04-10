Надежду Бабкину поместили в закрытый инфекционный бокс

Певица попала в больницу 1 апреля. И с тех появляется противоречивая информация о ее самочувствии. Два дня назад источники сообщили, что Надежду Георгиевну ввели в искусственную кому. Поклонники переживают за здоровье кумира, сообщает «СтарХит».
Еще недавно Бабкина отметила 70-летие, была полна сил и энергии. А через какие-то две недели ее забрали в клинику с подозрением на коронавирус. В данный момент артистка подключена к аппарату ИВЛ. Посещать певицу ее близким и друзьям запрещено. Тест на COVID-19 у артистки уже взяли, но результаты пока не обнародовали. Ее пресс-атташе Александр Велор рассказал о состоянии звезды.
«Коронавирус у нее пока не подтвержден. Мы не знаем, сколько сделали на него тестов, но времени прошло достаточно, то, наверное, два или три уже провели, и врачи остановились на осложненной пневмонии. Тем не менее она лежит не в обычной палате, а на совершенно изолированной территории, куда мы не можем попасть, чтобы ее проведать. Врачи говорят, что это нормальные меры при такой болезни. Это такой закрытый инфекционный бокс, куда они заходят в облачении, похожем на скафандр», — отметил Велор.
Как только стало известно о госпитализации Бабкиной, ее близкие отказались что-либо комментировать. Гражданский супруг Надежды Георгиевны Евгений Гор вообще заявил, что она дома.
Коллега и соведущий по «Модному приговору» Александр Васильев говорил, что ничего не предвещало беды. «Мы 31 марта снимались в последний раз вместе, она была абсолютно здорова, прекрасно себя чувствовала. Пока письма о том, чтобы мы все сдали анализ на коронавирус на Первый канал не приходило, официальных подтверждений этого диагноза нет. Поэтому за себя не переживаю, Надежде Георгиевне желаю скорейшего выздоровления. С ней связаться сейчас нет возможности, как и с ее сыном», — отмечал Васильев.