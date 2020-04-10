Пт, 10.04.2020
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Девушки по всему миру обнажаются для нового флешмоба в Instagram. Почему их не блокируют?

Женщина с подушкой. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

В популярной социальной сети Instagram появились тысячи фотографий девушек, которые полностью раздеты. И их аккаунты не заблокировали, сообщает telegraf.by.

А все потому, что все они принимают участие в «карантинном» флешмобе под названием #QuarantinePillowChallenge («Карантинное испытание подушкой»).

Суть данного флешмоба в том, чтобы сфотографироваться не в одежде, а с подушкой вместо одежды. Подушку нужно закрепить на теле таким образом, чтобы она стала похожа на платье, пишет сайт medialeaks.ru. Подушка используется в качестве своеобразного символа карантина.

Некоторые из участниц решили проявить креатив и вместо подушек начали использовать одеяла. Получилось не менее эффектно.

В этом смешном флешмобе приняли участие больше 7 тысяч человек и с каждым днем их становится все больше.

Ищите в Instagram восхитительные фото по хэштегу #QuarantinePillowChallenge и любуйтесь фотографиями! И присоединяйтесь к флешмобу!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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