Девушки по всему миру обнажаются для нового флешмоба в Instagram. Почему их не блокируют?

В популярной социальной сети Instagram появились тысячи фотографий девушек, которые полностью раздеты. И их аккаунты не заблокировали, сообщает telegraf.by.
А все потому, что все они принимают участие в «карантинном» флешмобе под названием #QuarantinePillowChallenge («Карантинное испытание подушкой»).
Суть данного флешмоба в том, чтобы сфотографироваться не в одежде, а с подушкой вместо одежды. Подушку нужно закрепить на теле таким образом, чтобы она стала похожа на платье, пишет сайт medialeaks.ru. Подушка используется в качестве своеобразного символа карантина.
Некоторые из участниц решили проявить креатив и вместо подушек начали использовать одеяла. Получилось не менее эффектно.
В этом смешном флешмобе приняли участие больше 7 тысяч человек и с каждым днем их становится все больше.
Ищите в Instagram восхитительные фото по хэштегу #QuarantinePillowChallenge и любуйтесь фотографиями! И присоединяйтесь к флешмобу!