«Пылает от коронавируса»: Малахов рассказал о плачевном состоянии элитной Рублевки

Малахов заявил, что элитный поселок Рублевка, в котором живет и он сам, сейчас буквально «пылает от коронавируса». По его словам, многие жители заразились вирусом на горнолыжных курортах.

«Поэтому многие уже лежат в больницах», — сказал ведущий, добавив, что не понимает людей, которые используют карантин для того, чтобы сделать пластические операции.

Малахов полагает, что многие еще не осознают опасности пандемии. Сам ведущий делал тесты на коронавирус дважды, и результат был отрицательным. Между тем, график съемок стал более интенсивным в отсутствии зрителей. По словам телеведущего, этот факт «компенсируется темпоритмом» - в программе выросло число сюжетов и прямых включений, хотя выпуски снимаются с колес, а не заранее.