Гороскоп на 10 апреля для всех знаков Зодиака: придется побороться за свои права

Эта пятница идеально подходит для искреннего примирения и мудрой радости. Как говорил известный художник и философ Николай Рерих: «Радость дает человеку какие-то особые силы, причины которых еще не установлены наукой. Она наполняет человека каким-то особым светом.» Эти 17-е лунные сутки - время новых радостных открытий и неожиданно прекрасных сюрпризов. Давайте наполнимся радостью и позволим это сделать другим людям.
Овен
Хороший день для кардинальных перемен. Вы созрели для серьезного шага, не откладывайте его на потом.
Телец
В этот день фортуна ценит целеустремленных и щедро награждает активных представителей вашего знака.
Близнецы
Если вы давно задумывались взять в руки краски или фотоаппарат, или еще что-то для творчества, то это подходящий день.
Рак
Лев
Подходящий период, чтобы отыскать и пообщаться с теми людьми, с которыми вы давно потеряли контакты.
Дева
Если не чувствуете в себе силы что-либо делать качественно, лучше вообще отказаться от предложения.
Весы
Присмотритесь к членам своей семьи и проявите внимание там, где его не хватает. Вам будут признательны за это, советует «Сегодня».
Скорпион
Вам придется побороться за место под солнцем и установить свои законы. У вас все получится, не сомневайтесь.
Стрелец
Козерог
Не стоит идти на поводу у тех людей, которые не вызывают у вас доверия. Прислушайтесь к интуиции – она не подведет.
Водолей
Обратите внимание на свое здоровье, не перегружайте понапрасну организм и включите щадящий режим работы.
Рыбы
Этот день подходит для обучения, усвоения новой информации, повышения уровня знаний и саморазвития.