Подростки распивали спиртное со взрослым мужчиной: наказание получили все

Патруль пограничной охраны выяснил, что в компании из семи человек большинство было 16-17 летними, которые приехали из Таллинна к другу на вечеринку на пару дней.

Пограничники объяснили молодым людям принципы и правила чрезвычайного положения, а также вынесли им предупреждение в связи с нарушением. Также связались с родителями подростков, у большинства из которых не было возможности или необходимости ехать за своими детьми. Таким образом оставалось надеяться лишь на то, что компания сама отправится в Таллинн на первом автобусе.

Патруль прибыл на автобусную остановку ко времени отправления автобуса, но из семи молодых людей на месте было только трое. Остальные, по их словам, уехали домой с кем-то на автомобиле. Рассказ подростков заставил пограничников усомниться в этом и патруль отправился проверить близлежащие домохозяйства.

Через некоторое время молодых людей обнаружили у местного мужика, где они совместно выпивали. Среди всех оказались и те, кого патруль уже встретил на автобусной остановке. Как оказалось, они сошли с автобуса и присоединились к веселой компании.