Вид сдающего анализы Эммануила Виторгана не вызвал восторга подписчиков

«Сегодня вся семья и наш коллектив сдает анализ на коронавирус. Ждем результат!» – радостно сообщил артист на своей странице в Instargram. Сотрудник с необходимым оборудованием прибыл в «Виторган-клуб» и на месте провел все необходимые манипуляции.

Небольшой научный ликбез. Тест на коронавирус проводится при помощи так называемой полимеразной цепной реакции. Этот метод был разработан в 1983 году американским ученым Кэри Мюллис и считается одним из самых точных вариантов для диагностирования инфекционных возбудителей. С его помощью изучается наличие ДНК вируса в пробе даже при небольшом количестве молекул патогенного микроорганизма.

Для исследования на коронавирус берется мазок из носа и ротоглотки человека. Если заражение подтверждается, заболевшего помещают в карантин, где он будет один.