Вид сдающего анализы Эммануила Виторгана не вызвал восторга подписчиков

Сегодня Вся семья и наш коллектив сдаёт анализ на коронавирус. Ждём результат! _____________________________________ #ВиторганКлуб #Виторган #ЭммануилВиторган #ИринаВиторган #Семья #анализы #коронавирус #новостизвезд

A post shared by Эммануил Виторган (@emmanuil_vitorgan) on Apr 9, 2020 at 5:25am PDT