Модное, любимое, родное! «Народному радио» – 11 лет!

Драйв-шоу «Народное утро» каждый будний день с 6:30 до 10 часов утра

Лучшая современная музыка, разнообразные развлечения, горячие темы, игры и розыгрыши, гости в прямом эфире и многое другое! В утреннем драйв-шоу есть все, чтобы зарядиться позитивом на весь день. Ведущие Алексей Исаченко и Борис Горский помогают стартовать – легко, динамично, иронично!

Дневной эфир – «Всё включено» по будням с 10 до 14 часов

В эфире музыка, которая поднимает настроение, развлекательные новости и захватывающие игры. Ведущая – Елена Гордеева – любимый голос мужской аудитории «Народного».

Вечернее шоу – «Вторая смена» каждый будний день с 14 до 18 часов

Свежие и золотые хиты, интересные гости, розыгрыши и призы. Ведущие Майя Виленчик и Олег Исмикеев поднимают серьезные темы, дают полезные советы и не позволяют слушателям унывать.

Анна Мажаева

Ее голос звучит на радиоволнах с 1997 года. Присоединилась к «Народному Радио» в 2009 году. Анна вела утреннюю программу «Буэнос утрос» и «Пудра Шоу», в 2018 – редактор новостей и соведущая «Народного утра».

Вита Жукова

Работает в эфире «Народного радио» с 2017 года. Редактор новостных блоков и ведущая программы «Диалоги о Таллинне».

Создатель и програмный директор «Народного» - Дмитрий Красильников.