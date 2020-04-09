Руководитель Tallink обратился к жителям Эстонии

«После моего последнего письма прошло всего несколько недель, а окружающий мир успел снова измениться за такое короткое время. Границы закрыты по всей Европе, передвигаться можно только в непосредственной близости от своего дома, и остаётся только мечтать о дальних поездках, так как сейчас нельзя ездить куда хочется. Однако все понимают, зачем были введены ограничения: они необходимы для нашей безопасности.

В течение последних нескольких недель компания AS Tallink Group сделала многое, чтобы со своей стороны оказать помощь в создавшемся положении, предоставив одним возможность вернуться к родным, другим – ездить на работу в другую страну, а также обеспечив бесперебойную доставку товаров первой необходимости, включая продовольствие и медикаменты. Мы ясно осознали, что судоходные компании играют в обществе гораздо более важную роль, чем мы полагали. Скажу от имени всех коллег, что мы гордимся, что в такое сложное время мы смогли внести свой скромный вклад.

Сейчас никто из нас ещё не знает, когда закончится время серьёзных испытаний и когда мы сможем ездить куда душа пожелает. Однако все понимают, что это лишь вопрос времени. Придет время, и мы сможем быть вместе. Уже сейчас идёт подготовка к возвращению наших судов на просторы Балтийского моря, а отелей, ресторанов и магазинов – к нормальной работе, чтобы после сложных времён предоставить лучшие услуги и обслуживание. Мы строим новые планы, наша цель – сделать всё для вашего спокойствия и вселить уверенность, что вы сможете путешествовать на наших судах и отдыхать в наших комфортных заведениях, чувствуя себя в полной безопасности. О предпринимаемых мерах вы узнаете, когда предоставление услуг будет возобновлено.

Святая Пасха на пороге! Хотя в этот раз из-за ограничений придётся праздновать дома, никто и ничто не помешает нам мысленно отправиться в поездку на одном из судов Tallink сразу после возобновления их движения. Я так и сделаю. Я мечтаю о дне, когда все наши красивые суда будут вновь бороздить Балтийское море!

С наступающим праздником Светлой Пасхи! Хочу пожелать вам, счастья, здоровья, терпения и маленьких радостей на каждый день».