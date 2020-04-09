Звезда Comedy Club Марина Кравец родила дочь

Как призналась Марина, роды прошли несколько раньше срока. К счастью, всё хорошо. Мать и малышка чувствует себя прекрасно и принимают поздравления. Роды прошли довольно легко, уже к вечеру Марина была уверена, что станет матерью ещё раз. В своем посте в Instagram она поблагодарила всех врачей, акушерок и медсестер, которые принимали участие в этом нелегком процессе. Имя малышки держится в секрете.