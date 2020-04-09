Google отказался от популярного сервиса Zoom из-за опасности для пользователей

Компания отказалась от использования приложения на рабочих компьютерах после того, как выяснилось, что Zoom может быть опасен: в Google обеспокоены новостями о наличии в Zoom уязвимостей, из-за которых приватные разговоры могут оказаться в распоряжении мошенников или попасть в сеть. Несмотря на запрет устанавливать приложение, работники интернет-гиганта смогут продолжить пользоваться мобильной и браузерной версией сервиса.

4 апреля на видеохостинках YouTube и Vimeo появились записи тысяч разговоров, проведенных в Zoom. В сеть попали беседы как личные, так и корпоративные, причем рабочие конференции, в частности, включали в себя финансовую отчетность бизнесов. Кроме того, были слиты видеозаписи занятий в начальной школе, раскрывшие лица, голоса и личные данные детей, звонки врачам с использованием телемедицинских технологий, в которых были указаны имена и номера телефонов пациентов.