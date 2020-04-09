Мобильные операторы выяснили, чем занимаются эстоноземельцы во время карантина

По словам генерального директора Департамента статистики Марта Мяги, по заказу кризисной комиссии департамент проанализировал, насколько после введения чрезвычайного положения люди стараются меньше передвигаться. «Из анализа передвижения людей выяснилось, что в условиях чрезвычайного положения жители Эстонии находятся по месту своего основного местонахождения в среднем 20 часов в сутки, пройденные за день расстояния сократились с прежних 27,5 км в день до 17,6 км, а число совершаемых в течение дня передвижений за пределы своего основного местонахождения уменьшилось с 1,8 до 1,5», – сказал Мяги.

«В конце марта на передвижение в публичных местах были введены дополнительные ограничения, и из анализа выяснилось, что по сравнению с первыми неделями после введения чрезвычайного положения, когда передвижение уменьшилось, дополнительные ограничения заметного влияния на передвижение не оказали», – добавил Мяги.

Ознакомиться с картой анализа передвижения можно на сайте Департамента статистики.

Для анализа передвижения Департамент статистики использовал предоставленные операторами мобильной связи сводные таблицы и на их основе рассчитал уровень оседлости по всей Эстонии. В анализе не использовались данные клиентов в режиме реального времени, речь идет только о консолидированных анонимных данных, и на основании таких анонимных данных определить или проанализировать схему передвижения конкретных людей невозможно.

Четыре недели назад в Эстонии было введено чрезвычайное положение, в результате которого были закрыты школы, приостановлена деятельность культурных учреждений и ограничено судоходство. В последующие недели были введены дополнительные карантинные меры и закрыты торговые центры.

В результате анализа передвижения, проведенного в сотрудничестве Департамента статистики, операторов мобильной связи, Госканцелярии, Департамента здоровья, Инспекции по защите данных, различных министерств, Информационно-технологического центра Министерства финансов и предприятия Positium, кризисной комиссии предоставляется текущий обзор ситуации, который послужит одним из аргументов при рассмотрении дальнейших возможных шагов для постепенной отмены ограничительных мер. Составление анализа передвижения продолжится до окончания чрезвычайного положения.

Дополнительная информация:

Описание используемого для анализа передвижения людей метода

Для анализа данных о передвижении людей операторы мобильной связи используют метод, разработанный в сотрудничестве с Департаментом статистики и обеспечивающий достоверность анализа и сопоставимость данных.

Операторы мобильной связи по отдельности проводили анализ передвижения, используя анонимные данные своей сети в качестве исходных данных начиная с 20 февраля 2020 года. Операторы определили основное местоположение по каждому номеру мобильного телефона, выявив станции мобильной связи, через которые в течение 24 часов номер соединялся дольше всего. Учитывалась как средняя, так и максимальная удаленность движения от основного местоположения. В анализе не использовались клиентские данные в реальном времени. На основании таких анонимных данных невозможно определить и проанализировать схему передвижения конкретных лиц. Анализ передвижения отражает только ситуацию по Эстонии и не передает информацию о том, в каких государствах находились или находятся жители Эстонии.

Для каждого анонимного мобильного номера было определено основное местоположение и рассматривалось, как долго этот номер находился в течение 24 часов вдали от основного местоположения.

Результаты обобщены по единицам местных самоуправлений, а по возможности и более детально (например, в Таллинне и Тарту – по жилым районам).

После этого Департамент статистики просмотрел полученные от операторов мобильной связи сводные данные и рассчитал уровень стационарности по всей Эстонии. На основе этих расчетов были сделаны выводы: например, «в регионе ХХХ остаются на месте 87% устройств мобильной связи». Затем полученные результаты были визуализированы предприятием Positium и представлены на карте Эстонии.