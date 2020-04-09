Александр Гудков довел до слез Ксению Собчак

Телеведущая Ксения Собчак пригласила шоумена в свое YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!». Неожиданно для всех Гудков сумел довести ведущую до слез. В рубрике «Лига плохих шуток» комик решил показать Ксении, как это работает на самом деле. «Чем Ксения Собчак отличается от путаны? Путана соглашается на всё, если ей дать деньги, а Собчак, если отобрать», - отпустил Гудков колкости в адрес ведущей. На глаза Ксении навернулись слезы. Она не ожидала такого от Александра: «Ну зачем ты так со мной, не понимаю. Мне казалось, у нас хорошее интервью было, Саш. Просто зачем ты так делаешь, я реально не понимаю». Не исключено, что это была просто игра на камеру. Супруг Собчак Константин Богомолов не раз отмечал, что она хорошая актриса и особенно хорошо получается играть томных барышень, пишет 7d.org.ua.