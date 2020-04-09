Вот как творог может навредить вашему здоровью

Вряд ли найдется кто-то, кто не верит в утверждение, что творог - чрезвычайно полезный продукт.
Но после недавних исследований ученые пришли к выводу, что творог в определенных ситуациях может навредить здоровью.
Результаты последних исследований показывают, что творог на самом деле обладает многими негативными свойствами. Причина в том, что в случае неправильного приготовления или, по крайней мере, нарушения технологии производства в этом продукте создаются идеальные условия для развития кишечной палочки.
Употребление творога зараженного кишечной палочкой может привести к чрезвычайно острым расстройствам кишечника и болезням пищеварительного тракта.
Тот факт, что большинство производителей добавляют стабилизаторы в творог, нельзя упускать из виду. Обычно эти стабилизаторы безвредны, но немало могут вызвать довольно серьезные аллергические реакции.
Конечно, это не означает, что нужно отказываться от творога, но, безусловно, необходимо принять во внимание все эти свойства известного продукта, советует zen.yandex.ru.