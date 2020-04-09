Вот как творог может навредить вашему здоровью

Но после недавних исследований ученые пришли к выводу, что творог в определенных ситуациях может навредить здоровью.

Результаты последних исследований показывают, что творог на самом деле обладает многими негативными свойствами. Причина в том, что в случае неправильного приготовления или, по крайней мере, нарушения технологии производства в этом продукте создаются идеальные условия для развития кишечной палочки.

Употребление творога зараженного кишечной палочкой может привести к чрезвычайно острым расстройствам кишечника и болезням пищеварительного тракта.

Тот факт, что большинство производителей добавляют стабилизаторы в творог, нельзя упускать из виду. Обычно эти стабилизаторы безвредны, но немало могут вызвать довольно серьезные аллергические реакции.