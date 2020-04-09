Принцу Гарри и Меган Маркл предрекли непростое будущее из-за коронавируса

По мнению Омида Скоби, пишущего о королевской семье в Vanity Fair и Harper's Bazaar, эпидемия ограничит доходы Гарри и Меган. «В последние несколько лет они не зарабатывали на жизнь, — объясняет он. — Когда ты член королевской семьи, все твои расходы оплачиваются, но у тебя нет зарплаты. Им придется очень непросто, особенно в ближайшем будущем».

Несмотря на возможные финансовые затруднения, Гарри и Меган придется самостоятельно оплачивать свою охрану. Как предрек Скоби, возможные траты могут достигать четырех миллионов фунтов стерлингов в год.

В конце марта пресс-секретарь герцога и герцогини Сассекских объявил, что вопрос с охраной уже улажен. Она будет финансироваться в частном порядке, причем все необходимые для этого меры уже приняты. Позднее он уточнил, что принц Гарри и Меган Маркл лично покроют все расходы на охрану.

Финансирование охраны долгое время оставалось одним из самых спорных вопросов, связанных с отказом принца Гарри и Меган Маркл от титулов. В январе часть расходов взяла на себя Канада, где обосновались герцог и герцогиня Сассекские, однако после 31 марта охрана снята.