Ведущие усомнились в ориентации женатого участника «Дома-2» Ёси

Еще вчера Александра сообщила поклонникам о том, что их ждет крайне неприятный эфир, где пытались унизить не только ее семью, но и их отношения, пишет Zen.Yandex.ru.

Как обычно, на шоу попытались раздуть проблемы, которых в отношении ребят просто а нет, а потом и вовсе объявили в утвердительной форме о том, что Иосиф Оганесян (Ёся) не просто по-дружески относится к Евгению Ромашову, а испытывает к нему нечто большее.

ФОТО: Скриншот, Instagram

Дело в том, что ребята поругались. Евгений увлекся бывшей женой Степана Меньщикова и почти перестал общаться с Оганесяном (Ёсей). Тот на него обиделся.