Ведущие усомнились в ориентации женатого участника «Дома-2» Ёси

Александра Черно крайне возмущена редакторами ток-шоу "Бородина против Бузовой". Она обвинила их в том, что они специально выставили ее мужа - человеком не той ориентации, а ведущие с удовольствием поддержали эту тему.
Еще вчера Александра сообщила поклонникам о том, что их ждет крайне неприятный эфир, где пытались унизить не только ее семью, но и их отношения, пишет Zen.Yandex.ru.
Как обычно, на шоу попытались раздуть проблемы, которых в отношении ребят просто а нет, а потом и вовсе объявили в утвердительной форме о том, что Иосиф Оганесян (Ёся) не просто по-дружески относится к Евгению Ромашову, а испытывает к нему нечто большее.
Дело в том, что ребята поругались. Евгений увлекся бывшей женой Степана Меньщикова и почти перестал общаться с Оганесяном (Ёсей). Тот на него обиделся.
Саша пыталась найти поддержку в лице поклонников, но не нашла ее. Большинство пользователей заявило, что если Черно не хочет тратить нервы, пусть идет домой.