Житель Эстонии - правительству: эти черные надгробия для нас? Мы требуем извинений!

«Это черные надгробия для Эстонии? Друзья! Обратил внимание на одно обращение, думаю, что пора над этим задуматься, кто хочет присоединиться, обращайтесь в личку. Пора уже закончить пугать народ штрафами и социальными кампаниями, зачем пугать людей, пока не решен вопрос счетов за коммунальные услуги, банковскими кредитами, безработицей и дальнейшим социальным статусом людей. Многие предприятия обанкротились», - пишет Айво Петерсон.

Правительству Эстонской Республики

08.04.2020

Обращение

Правительство Эстонской Республики начало 06.04.2020 социальную кампанию, объяснив её тем, что эта «Социальная кампания призывает к ответственному поведению в период распространения коронавируса». Правительство подготовило баннеры кампании и начало их публикацию в СМИ и соцсетях.

По своему содержанию и оформлению баннеры кампании служат не повышению ответственности людей, а разжигают у населения коронапсихоз и истерию. В результате решений правительства, принятых под лозунгом борьбы со «смертельным вирусом», население страны в течение месяца находится под сильнейшим психологическим прессом, люди загнаны в закрытые помещения - «загоны», им ограничивают общение, их под страхом наказания больших штрафов заставляют выполнять правила 2х2, введены ограничения для их детей.

Теперь правительство начало массированную психическую атаку в виде социальной кампании, результатом которой является устрашение, подавление воли и психики людей.

Считаем, что проведение такой кампании наносит непоправимый ущерб психическому здоровью людей и формированию/усилению у них массового психоза.

Требуем незамедлительно прекратить начатую 06.04.2020 социальную кампанию и принести извинения жителям Эстонии.

С уважением,

Айво Петерсон