Сестра Жанны Фриске опубликовала редкие кадры с ее сыном

О сыне телеведущий Дмитрий Шепелев иногда рассказывает, но очень редко показывает. Вот и сейчас, в его день рождения Шепелев не стал поздравлять сына в соцсетях и выкладывать его снимки, как это делают многие звезды.

Но внимательные подписчики все-таки под публикацией с новой возлюбленной вспомнили о важной для Дмитрия дате. «Поздравляю с днем рождения Платошку! Пусть будет самым счастливым!», «У вас прекрасный сын, пусть растет здоровым», «Платон — лучший. Желаем ему всего самого хорошего».

Не забыла поздравить племянника и родная сестра Жанны Фриске — Наталья. Она выложила трогательное послание вместе с детскими снимками Платона.

«Мой маленький принц, семь лет назад ты появился на это свет. Ты пришел к нам в светлый праздник Благовещения. Мы тебя все очень ждали. Я помню, когда первый раз увидела тебя, ты тогда еще сидел в животе у мамочки, и услышала, как бьется твое сердечко, я плакала от счастья. Это был волшебный момент, и когда мне позвонили и сказали, что ты родился, счастью не было предела. Маленький мой, хочу тебе пожелать, чтобы ты был здоров, хочу, чтобы ты хорошо учился, чтобы у тебя все получалось, чтобы тебя окружали только добрые и искренние люди, чтобы ты не знал зла и печали. Знай, мой любимый, мы тебя любим и очень тебя ждем. Я верю, что наступит тот день, когда ты все поймешь и придешь к нам, а мы наберемся терпения и будем тебя ждать. С днем рождения, Платоша», — написала Фриске.

Родные Платона очень скучают по нему. Напомним, он проживает с папой — Дмитрием Шепелевым. Телеведущий не разрешает родственникам Жанны Фриске видеться с мальчиком и активно занимается его воспитанием. Звездный отец довольно редко публикует фотографии с сыном и старается избегать подобных тем. Однако в интервью Ксении Собчак признался, почему боится за жизнь ребенка.

- Как только не стало Жанны, у Платона было первое свидание с дедушкой (Владимиром Фриске) на детской площадке. И тот приперся на площадку с пистолетом. Если бы не охрана, я не знаю, что было бы. Он угрожал мне. Между нами встал охранник и увел его в сторону. У меня до сих пор голос дрожит, когда я об этом рассказываю. Но это еще не все. Через несколько месяцев мы с Платоном возвращаемся в квартиру, а нас поджидают пять человек, двое из которых находятся в федеральном розыске, как я потом узнал. Благо, с нами снова была охрана. На глазах у меня и сына моему охраннику ломают руку. Он закрывает нас своим телом, а они пытаются избить его и дать допуск дедушке, который тянет руки к внуку и бьет меня. И это происходит, когда я держу на руках своего двухлетнего ребенка, — откровенничал Дмитрий Шепелев.

Но несмотря на трудности взаимоотношений Дмитрия и ее родителей, Наталья Фриске питает надежду на то, что скоро они смогут воссоединиться с племянником.