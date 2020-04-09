Чт, 9.04.2020
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Гулять или не гулять? Доктор Комаровский обратился к родителям на карантине

Доктор Комаровский.

ФОТО: Eero Vabamaegi/Postimees

Доктор Комаровский рассказал, можно ли гулять с детьми в парке во время карантина, пишут vesti.ua.

По словам доктора, можно гулять с детьми в парке, но при этом категорически запрещается контактировать с посторонними людьми. 

Отвечая на вопрос журналистов о прогулке с детьми в парке во время карантина он рассказал о возможных рисках. Так, как говорит Комаровский, если в парке садиться на скамейку, на которой перед этим находились люди, или садить ребенка на карусель, то риск заразиться коронавирусом существует. «Прогулки это прекрасный способ не сойти с ума и расходовать детям энергию, чтобы хоть ночью нормально спать», - сказал Комаровский.

В то же время педиатр подчеркнул, что прогулки во время карантина с детьми – выбор каждого отдельного родителя.

 
 
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