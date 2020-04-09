Гулять или не гулять? Доктор Комаровский обратился к родителям на карантине

Отвечая на вопрос журналистов о прогулке с детьми в парке во время карантина он рассказал о возможных рисках. Так, как говорит Комаровский, если в парке садиться на скамейку, на которой перед этим находились люди, или садить ребенка на карусель, то риск заразиться коронавирусом существует. «Прогулки это прекрасный способ не сойти с ума и расходовать детям энергию, чтобы хоть ночью нормально спать», - сказал Комаровский.