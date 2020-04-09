Ученые рассказали, что провоцирует распространение большего числа вирусов

Исследование американских ученых свидетельствует, что возрастающее воздействие на окружающую среду и в особенности на популяции диких животных способствует более активному распространению еще большего числа вирусов. Об этом пишет naked-science.

В частности, охотничьи промыслы, развитие торговли и урбанизация привели к массовым миграциям, в результате чего шансы передачи инфекционных заболеваний от животных к людям заметно выросли.

«По мере уменьшения естественных ареалов обитания дикие животные становятся ближе к людям. Флора и фауна меняют свое распределение, чтобы приспособиться к антропогенному влиянию. Это ускорило появление болезней в дикой природе и подвергло нас риску пандемий», - объясняет эпидемиолог Кристина Джонсон, одна из авторов исследования, опубликованного в издании Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Так, ученые проанализировали корпус научных публикаций по зоонозам, опубликованных до 2013 года. Впоследствии были выделены четыре группы живых существ, которые представляют наибольшую опасность для человека в инфекционном плане. Речь идет об одомашненных видах, а также грызунах, приматах и летучих мышах.

Указано, что помимо наличия большого количества патогенов, родственных человеческим, все они хорошо адаптируются и размножаются в среде, где доминирует человек.

Ученые в своей статье сделали один из самых важны выводов: виды, находящиеся в состоянии борьбы за свое существование, которым угрожает утрата привычных мест обитания, являются носителями примерно вдвое большего числа зоонозных вирусов, нежели виды, которым угрожает вымирание по каким-либо иным причинам. Таким образом при столкновении антропосферы с дикой природой шансы человечества получить новое заболевание всегда возрастают.

Подчеркивается, что человечеству стоит уделять больше внимания своим контактам с дикими животными по избежании пандемии, схожей с ситуацией с коронавирусом.