Ученые рассказали, что провоцирует распространение большего числа вирусов

Исследование американских ученых свидетельствует, что возрастающее воздействие на окружающую среду и в особенности на популяции диких животных способствует более активному распространению еще большего числа вирусов. Об этом пишет naked-science.
В частности, охотничьи промыслы, развитие торговли и урбанизация привели к массовым миграциям, в результате чего шансы передачи инфекционных заболеваний от животных к людям заметно выросли.
Так, ученые проанализировали корпус научных публикаций по зоонозам, опубликованных до 2013 года. Впоследствии были выделены четыре группы живых существ, которые представляют наибольшую опасность для человека в инфекционном плане. Речь идет об одомашненных видах, а также грызунах, приматах и летучих мышах.
Указано, что помимо наличия большого количества патогенов, родственных человеческим, все они хорошо адаптируются и размножаются в среде, где доминирует человек.
Подчеркивается, что человечеству стоит уделять больше внимания своим контактам с дикими животными по избежании пандемии, схожей с ситуацией с коронавирусом.
«Хотя мы пролили свет на паттерны (распространения, - ред.) зоонозных вирусов,.. мы подозреваем, что распространение патогенных микроорганизмов (от животных к человеку, - ред.) часто остается незамеченным, и лишь небольшая их часть переходит во вспышки среди людей, которые впоследствии можно идентифицировать», - сообщают исследователи.