Гороскоп на 9 апреля: перед Львами откроются хорошие перспективы, а Водолеям понадобится помощь

В этот четверг не стоит активничать и настаивать на своем, важно не спорить, а стремиться к примирению и компромиссам. Рекомендуется также больше времени побыть на природе, погулять, заняться чем-то полезным, соблюдая существующие в настоящий момент правила и ограничения. В этот день особенно информативными окажутся «знаки судьбы», поэтому на них стоит обращать внимание.
Овен
Звезды советуют избегать ссор и провокаций. Вряд ли вы сможете держать себя в руках, не срываясь до конфликта.
Телец
У вас не получится уйти от серьезного разговора со своей половинкой. Пообщайтесь по душам, и вы сможете решить проблему.
Близнецы
Если вы срочно не найдете себе занятие на день, оно найдет вас само и при этом затянется на целую неделю.
Рак
Лев
День хорош для начинаний в той области, где вы чувствуете себя специалистом. Вам доверяют, так что действуйте, советует «Сегодня».
Дева
Вы не сможете выполнить несколько дел одновременно, даже не пытайтесь. Иначе провалите все сроки и договоренности.
Весы
Вы заслужите похвалу окружающих, если не будете отлынивать и убегать от решения навалившейся на вас проблемы.
Скорпион
Не давайте повода никому для негативных отзывов о ваших личных делах. Наоборот, пусть знают, что у вас все хорошо.
Стрелец
Козерог
Прежде чем что-то окончательно решить, звезды советуют вам еще раз все хорошенько взвесить и не рубить сплеча.
Водолей
На вас навалятся вопросы, решать которые в одиночку будет сложно. Позовите на помощь близких людей.
Рыбы
Не стоит пускать дела на самотек, потому что враги не дремлют и тут же ухватятся за возможность подставить вам подножку.