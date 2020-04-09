Гороскоп на 9 апреля: перед Львами откроются хорошие перспективы, а Водолеям понадобится помощь

Овен

Звезды советуют избегать ссор и провокаций. Вряд ли вы сможете держать себя в руках, не срываясь до конфликта.

Телец

У вас не получится уйти от серьезного разговора со своей половинкой. Пообщайтесь по душам, и вы сможете решить проблему.

Близнецы

Если вы срочно не найдете себе занятие на день, оно найдет вас само и при этом затянется на целую неделю.

Рак

Вам пытаются вставить палки в колеса. Лучше отойдите в сторону и переждите этот период – все уляжется само собой.

Лев

День хорош для начинаний в той области, где вы чувствуете себя специалистом. Вам доверяют, так что действуйте, советует «Сегодня».

Дева

Вы не сможете выполнить несколько дел одновременно, даже не пытайтесь. Иначе провалите все сроки и договоренности.

Весы

Вы заслужите похвалу окружающих, если не будете отлынивать и убегать от решения навалившейся на вас проблемы.

Скорпион

Не давайте повода никому для негативных отзывов о ваших личных делах. Наоборот, пусть знают, что у вас все хорошо.

Стрелец

Какие-то давние дела всплывут на поверхность и заставят поволноваться. Отвлекитесь на просмотр любимого фильма.

Козерог

Прежде чем что-то окончательно решить, звезды советуют вам еще раз все хорошенько взвесить и не рубить сплеча.

Водолей

На вас навалятся вопросы, решать которые в одиночку будет сложно. Позовите на помощь близких людей.

Рыбы