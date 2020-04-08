Михаилу Кругу могло бы исполниться 58 лет: память отца чтит его копия – сын Александр

Михаил Круг родился в 1962 году. 7 апреля 2020 году ему могло бы исполниться 58 лет. В этот памятный день известного шансонье вспоминают не только тысячи поклонников, но и самые близкие люди, передает Joinfo.com.

Поздравление от Саши Круга, который не помнит отца

7 апреля. Прожить всю жизнь так и не увидев тебя. Я всегда чувствую твое присутствие рядом… с днем рождения, папа

– написал молодой человек в социальной сети.

Поклонники не могли не отреагировать на такие трогательные мысли и чувства и постарались изо всех сил поддержать Сашу.

«Ты мой золотой мальчик. Ты так молод, но такой умный и чувственный, Прекрасный сын, Вечная память Михаилу Владимировичу! А вы Саша, очень похожи на отца! Пойте его песни, он всё видит, он радуется» – пишут пользователи сети.

Удостоилась похвалы и вдова умершего артиста – Ирина Круг. Поклонники рады тому, что она правильно воспитала своего сына – достойную замену отца.

Как выглядит и чем занимается Саша Круг?

Когда убили Михаила Круга, Саше не было еще и года. Несмотря на то, что он никогда не общался с папой в сознательном возрасте, воспитание и гены сделали свое дело – Александр Воробьев очень похож на своего отца.

Сейчас парню 18 лет, и он начал уверенно строить карьеру в шоу-бизнесе, взяв вместо фамилии псевдоним отца. Саша Круг выступает на сцене вместе с красавицей-мамой и исполняет песни Михаила, давая возможность его творчеству жить вечно.