Зверское нападение в Пыхья-Таллинне: охранник чудом спас женщину

По словам представителя Департамента полиции и погранохраны, во вторник около полудня в центр тревоги поступило сообщение о том, что на улице Ангерья в Таллинне мужчина напал на женщину. По предварительным данным, осведомитель вмешался, и женщине удалось скрыться.

По данным стражей порядка, нападавший преследовал женщину до улицы Тёэстузе. Охранник в соседнем магазине случайно увидел через камеру, как мужчина ударил кулаком женщину по лицу на трамвайной остановке Ситси.

По словам представителя USS Security, охранник решил немедленно вмешаться. «Когда наш сотрудник прибыл на место происшествия, мужчина схватил нож и начал махать им в сторону охранника», — прокомментировал Elu24 менеджер по маркетингу компании.

Женщине удалось скрыться с помощью охранника и нападавший был передан прибывшему полицейскому патрулю. «41-летний агрессивный мужчина был доставлен в полицейский участок. Женщина не нуждалась в медицинской помощи. По факту инцидента возбуждено уголовное дело», — подтвердил представитель ДПП.