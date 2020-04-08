Рики Мартин впервые показал лицо их с мужем пятимесячного сына

Ренн Мартин-Йосеф. Ребенок дома,

— подписал фото певец.

Этот малыш просто чудо!

— восхитились мальчиком подписчики Рики.

Супруги, которые зарегистрировали брак два года назад, также воспитывают общую годовалую дочь Люсию и 11-летних сыновей Мартина Маттео и Валентино, тоже рожденных от суррогатной матери.

Пуэрториканский певец не раз говорил, что мечтает о большой семье, причем хотел бы стать отцом еще четырех пар близнецов. Так что не исключено, что семья 48-летнего певца и 36-летнего художника в будущем станет еще больше.

Как говорил певец, именно дети вдохновили его на то, чтобы он публично признался в своей гомосексуальности. Он заявил, что хотел бы, чтобы его дети росли не во лжи, а в любви и гордились им.

Самое главное для меня — это мои дети,