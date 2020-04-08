Маска и перчатки: десять ошибок, которые ослабляют защиту от коронавируса

Одна из самых популярных врачебных рекомендаций в период пандемии коронавируса — носить защитные маски и перчатки, особенно при посещении публичных мест. Но важно носить их правильно — в противном случае эти средства не только не защитят вас от вируса, но и сделают более уязвимым. Рассказываем о самых распространенных ошибках, которые ослабляют нашу защиту.

Не выбрасывать перчатки сразу после использования

Главное правило ношения одноразовых перчаток: сразу же после использования они должны быть утилизированы. Причем желательно завернуть их в бумагу или пластиковый пакет и только после этого выбросить. В противном случае они могут стать дополнительным очагом заражения — особенно если вы надевали их для похода в магазин или поликлинику и не выбросили, вернувшись домой.

Не мыть руки после использования перчаток

Еще одно правило: сняли перчатки — немедленно вымойте руки. Пока перчатки на наших руках, они действительно защищают кожу от контакта с вирусом, но в процессе снятия мы не можем избежать взаимодействия открытых участков кожи и поверхности перчаток, а потому какие-то частицы вирусов или бактерий неизбежно могут перейти на кожу. Поэтому немедленно после снятия и утилизации перчаток вымойте руки — с мылом.

Не мыть руки перед тем, как надеть перчатки

Да, надевать перчатки также следует только на чистые руки. Даже если вы регулярно моете руки, на них все равно могут быть частицы вирусов и бактерий и в процессе надевания они могут перейти на перчатки, а оттуда — на поверхности, к которым вы часто прикасаетесь. Вымойте руки с мылом и только после этого надевайте перчатки.

Использовать перчатки повторно

Защитные перчатки предназначены исключительно для одноразового использования. Даже если вы вымоете их с мылом или обработаете антисептиком, они не смогут обеспечить вам достаточную защиту во второй и тем более третий раз.

Обрабатывать перчатки санитайзером

Очень плохая идея: агрессивный антисептик может повредить материал, из которого сделаны перчатки, и вместо дополнительной защиты вы получите ее уменьшение.

Вовремя не снимать перчатки

Перчатки нужно снимать немедленно после того, как вы попадаете в «чистую» зону. Скажем, если вы отправились за покупками на автомобиле, то перчатки стоит снять сразу после того, как вы открыли дверцу машины — в противном случае частицы вируса могут остаться на внутренних ручках, руле, обивке. Если вы возвращаетесь домой пешком, то перчатки необходимо снять, как только вы откроете входную дверь.

Не мыть руки перед надеванием маски

Основная задача маски — предохранить наши органы дыхания от попадания в них частиц вируса. Однако если надевать ее грязными руками, ее защитные свойства практически сводятся на нет: на поверхности наших рук вполне могут быть частицы вируса (не зря врачи рекомендуют как можно меньше трогать лицо руками). Поэтому самое важное правило: перед тем, как надевать маску, руки нужно тщательно вымыть с мылом либо протереть санитайзером.

Использовать маску повторно

Обычные медицинские маски — одноразовые. И при повторном использовании их защитные свойства снижаются во много раз. И никакие «волшебные» советы ничего не могут с этим поделать. Одна маска — одно использование.

Носить маску весь день

Обычные одноразовые маски защищают нас в течение двух часов. Многослойные марлевые «хирургические» повязки — 4−6 часов. Если носить их дольше, маски из друзей и защитников превращаются во врагов: ведь теплая и влажная среда — лучшее место для размножения бактерий и вирусов, пишет «Домашний Очаг».

Трогать маску руками