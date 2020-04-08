Василиса Володина: у четырех знаков Зодиака с 8 по 27 апреля наступит белая полоса

Известный российский астролог Василиса Володина назвала знаки Зодиака, для представителей которых ближайшие 20 дней ознаменуются приходом в жизнь благоприятных перемен – начнут отступать неудачи и откроются двери для воплощения в жизнь самых ярких идей. Об этом пишет TVNET.
Рыбы
По словам астролога, в самое ближайшее время поток удачи накроет Рыб с головой и позволит им взглянуть на жизнь под другим углом.
У представителей этого знака Зодиака откроется путь для вдохновения и получения важных знаний, поэтому уже после карантина Рыбы выйдут в мир совершенно другими людьми.
Водолей
Погрязшие в непонимании Водолеи также в ближайшие дни смогут вздохнуть с облегчением. Несмотря на то, что с 8 по 27 апреля перед ними встанет множество задач, приложенные усилия для их решения обогатят этих людей во всех смыслах и подарят ощущение устойчивой земли под ногами. В это время Водолеи смогут обрести новых друзей, пусть и в соцсетях, и получить необходимую поддержку.
Рак и Близнецы
Еще двумя счастливчиками в период с 8 по 27 апреля, по мнению Василисы Володиной, будут Раки и Близнецы. Представителей этих знаков зодиакального круга ждут очень важные перемены в жизни, способные вывести их из затянувшегося жизненного тупика. Эти люди получат подсказку Вселенной о том, куда им двигаться дальше. Многие вспомнят о старых планах и начнут воплощать их в жизнь, благодаря освободившемуся времени. По прогнозу астролога,
Раки и Близнецы смогут легко преодолеть навалившиеся неудачи и предстать перед всем миром совершенно другими людьми. Им будет помогать сама Судьба, поэтому не стоит спешить уходить в депрессию и записывать себя в неудачники. Скоро все изменится.