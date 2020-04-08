Василиса Володина: у четырех знаков Зодиака с 8 по 27 апреля наступит белая полоса

Рыбы

По словам астролога, в самое ближайшее время поток удачи накроет Рыб с головой и позволит им взглянуть на жизнь под другим углом.

У представителей этого знака Зодиака откроется путь для вдохновения и получения важных знаний, поэтому уже после карантина Рыбы выйдут в мир совершенно другими людьми.

Водолей

Погрязшие в непонимании Водолеи также в ближайшие дни смогут вздохнуть с облегчением. Несмотря на то, что с 8 по 27 апреля перед ними встанет множество задач, приложенные усилия для их решения обогатят этих людей во всех смыслах и подарят ощущение устойчивой земли под ногами. В это время Водолеи смогут обрести новых друзей, пусть и в соцсетях, и получить необходимую поддержку.

Рак и Близнецы

Еще двумя счастливчиками в период с 8 по 27 апреля, по мнению Василисы Володиной, будут Раки и Близнецы. Представителей этих знаков зодиакального круга ждут очень важные перемены в жизни, способные вывести их из затянувшегося жизненного тупика. Эти люди получат подсказку Вселенной о том, куда им двигаться дальше. Многие вспомнят о старых планах и начнут воплощать их в жизнь, благодаря освободившемуся времени. По прогнозу астролога,