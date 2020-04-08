Куда пропала певица МакSим? Почему артистка перестала общаться даже с близкими друзьями?

В 2016 году певица «МакSим» в апреле выступила в Таллинне на вечеринке «Танцевальный рай», после этого несколько ее концертов в Эстонии были отменены в самый последний момент по разным причинам, в том числе из-за ухудшения здоровья артистки.

Прошлый год выдался для певицы тяжелым. Она попала в серьезную автомобильную аварию, а затем в больницу. И вынуждена была на время приостановить концертную деятельность. Несколько месяцев звезда не посещала мероприятия и даже не общалась с друзьями, сообщает «Светская Хроника».

«Я с февраля пытаюсь позвать её на эфир, – говорит радиоведущий Максим Привалов, – У меня есть её личный номер. Я пишу, звоню на него – не получается. Пытаюсь через пиар-службу это сделать, чтобы не множить слухи и сплетни о том, что с ней что-то не то, и не могу этого сделать. По какой причине, я не знаю».

«Были множественные ушибы, которые повлекли за собой мощный воспалительный процесс и температуру. Был сильный удар в челюсть о переднее сиденье, она долго не могла говорить», – сообщает директор певицы.

Когда впервые после долгого перерыва МакSим появилась на публике, поклонники были поражены изменениями во внешности женщины. Она сильно поправилась, а лицо выглядело заметно опухшим.

В СМИ писали: артистка серьёзно больна! Её также подозревали в злоупотреблении алкоголем. Зрители отметили: во время одного из концертов МакSим с трудом передвигалась по сцене.

«Она именно в состоянии алкогольного опьянения, – уверен врач-нарколог Алексей Казанцев, – Скорее всего, это было сделано для разогрева, возможно, для снятия тревоги, напряжения».

Но МакSим никак не реагировала на слухи. Казалось, наоборот, певица, наконец, счастлива. Артистка поделилась с подписчиками радостной новостью: получила предложение руки и сердца.

Она публиковала новые фото, записала песню. И даже впервые показала лицо младшей дочери Маши, которую скрывала ото всех пять лет.