Куда пропала певица МакSим? Почему артистка перестала общаться даже с близкими друзьями?

Уже несколько месяцев о певице МакSим ничего не слышно. Она не подходит к телефону, не участвует в мероприятиях, не общается с поклонниками даже в Интернете. Друзья и коллеги взволнованы.
В 2016 году певица «МакSим» в апреле выступила в Таллинне на вечеринке «Танцевальный рай», после этого несколько ее концертов в Эстонии были отменены в самый последний момент по разным причинам, в том числе из-за ухудшения здоровья артистки.
Прошлый год выдался для певицы тяжелым. Она попала в серьезную автомобильную аварию, а затем в больницу. И вынуждена была на время приостановить концертную деятельность. Несколько месяцев звезда не посещала мероприятия и даже не общалась с друзьями, сообщает «Светская Хроника».
«Я с февраля пытаюсь позвать её на эфир, – говорит радиоведущий Максим Привалов, – У меня есть её личный номер. Я пишу, звоню на него – не получается. Пытаюсь через пиар-службу это сделать, чтобы не множить слухи и сплетни о том, что с ней что-то не то, и не могу этого сделать. По какой причине, я не знаю».
«Были множественные ушибы, которые повлекли за собой мощный воспалительный процесс и температуру. Был сильный удар в челюсть о переднее сиденье, она долго не могла говорить», – сообщает директор певицы.
Когда впервые после долгого перерыва МакSим появилась на публике, поклонники были поражены изменениями во внешности женщины. Она сильно поправилась, а лицо выглядело заметно опухшим.
В СМИ писали: артистка серьёзно больна! Её также подозревали в злоупотреблении алкоголем. Зрители отметили: во время одного из концертов МакSим с трудом передвигалась по сцене.
«Она именно в состоянии алкогольного опьянения, – уверен врач-нарколог Алексей Казанцев, – Скорее всего, это было сделано для разогрева, возможно, для снятия тревоги, напряжения».
Но МакSим никак не реагировала на слухи. Казалось, наоборот, певица, наконец, счастлива. Артистка поделилась с подписчиками радостной новостью: получила предложение руки и сердца.
Она публиковала новые фото, записала песню. И даже впервые показала лицо младшей дочери Маши, которую скрывала ото всех пять лет.
Но в начале февраля директор звезды Маргарита Соколова неожиданно объявила: все ближайшие концерты МакSим отменяются. Певица прекращает карьеру.
Дорогие друзья, коллеги, организаторы, все наши многочисленные фан-клубы, объединённые творчеством певицы MaкSим! На правах Генерального певицы хотела бы обратиться к вам от лица артистки и от себя лично с заявлением, которое для многих станет грустным и неожиданным. В связи с обострением проблем со здоровьем, связанных с травмами, полученными в аварии в 2019 году, и по настоятельным рекомендациям врачей, мы приняли решение об уходе МакSим в бессрочный отпуск на неопределенный срок, начиная с сегодняшнего дня. Мы приносим всем глубочайшие извинения за отмену предстоящих концертов и мероприятий. Со всеми организаторами вопрос будет решаться индивидуально. Просим прощения у всех наших зрителей, для которых концерты были такими долгожданными. Я прошу вас отнестись к сложившейся ситуации с большим пониманием и проявить уважение к артистке так, как вы всегда это делали. В качестве небольшого утешения добавлю, что релиз обещанного нового трека МакSим «Преданным» обязательно состоится, и вы услышите его в ближайшее время.
«В связи с обострением проблем со здоровьем, связанных с травмами, полученными в аварии в 2019 году, и по настоятельным рекомендациям врачей, мы приняли решение об уходе МакSим в бессрочный отпуск на неопределенный срок, начиная с сегодняшнего дня. Мы приносим всем глубочайшие извинения за отмену предстоящих концертов и мероприятий», – написала она.
Причиной снова назвали всё ту же злополучную аварию. Якобы, осложнения после катастрофы снова дали о себе знать. Но так ли это на самом деле?
МакSим снова разорвала все контакты с внешним миром. Она даже прекратила тренировки по боксу, которые раньше посещала регулярно и называла своей отдушиной.
«Марина не была у меня уже месяца полтора», – говорит тренер по боксу Александр Прохоров.
МакSим снова пропала. Даже на её странице в соцсети – тревожная тишина. Коллеги по сцене обеспокоены состоянием певицы. Но надеются на лучшее.
«МакSим прекрасная певица. Я надеюсь, что у неё произойдёт перерождение, и она выплеснет это всё в своих новых песнях», – говорит Анита Цой.
Тренер делится: МакSим взваливала на себя колоссальные нагрузки. Как будто боялась чего-то не успеть. Так может она просто устала?
Таролог Елизавета Левина сделала расклад, чтобы узнать о состоянии здоровья девушки. Карты сказали: организму 36-летней певицы срочно нужен отдых! Расклад рассказал эксперту об усталости и потере ресурса, нехватке здоровья для поддержания обыденной жизни.
Поклонники заявляют: они готовы ждать сколько угодно. Лишь бы любимая певица была жива и здорова.